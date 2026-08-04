Минобороны сообщило об уничтожении 320 беспилотников за ночь

На фоне продолжающихся атак в Краснодарском крае сохраняется запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение информации, связанной с атаками беспилотных летательных аппаратов, работой средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ограничения распространяются также на сведения о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов.