Силы ПВО сбили за ночь 320 украинских БПЛА над регионами РФ

Военное ведомство привело данные за период с 20:00 3 августа до 08:00 4 августа (время московское).
Беспилотники противника были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.
Также российские военные сбили дроны ВСУ над столичным регионом и Крымом.
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