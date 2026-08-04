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Силы ПВО сбили за ночь 320 украинских БПЛА над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи сбили 320 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: "Российская газета"

Военное ведомство привело данные за период с 20:00 3 августа до 08:00 4 августа (время московское).

Беспилотники противника были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Также российские военные сбили дроны ВСУ над столичным регионом и Крымом.

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