СК возбудил дело о теракте после атак ВСУ на склады

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ) по фактам атак украинских вооруженных формирований на гражданские объекты, в том числе складские помещения в Московской и Ленинградской областях», — сказала она.
Как сообщила Петренко, четвертого августа ВСУ нанесли удары беспилотниками по складским помещениям в Чехове Московской области, а также в Тосненском районе Ленобласти. В результате атак, по словам официального представителя, погибли и пострадали люди.
Следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на местах происшествия, добавила Петренко. По обнаруженным фрагментам, пояснила она, и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.
«В очередной раз киевский режим умышленно атаковал гражданские объекты в нарушение норм международного права», — заключила официальный представитель СК РФ.