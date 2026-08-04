Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил дело о теракте после атак ВСУ на склады

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о теракте после атак ВСУ на гражданские объекты, в том числе складские помещения, в Московской и Ленинградской областях, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Источник: РИА Новости

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ) по фактам атак украинских вооруженных формирований на гражданские объекты, в том числе складские помещения в Московской и Ленинградской областях», — сказала она.

Как сообщила Петренко, четвертого августа ВСУ нанесли удары беспилотниками по складским помещениям в Чехове Московской области, а также в Тосненском районе Ленобласти. В результате атак, по словам официального представителя, погибли и пострадали люди.

Следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на местах происшествия, добавила Петренко. По обнаруженным фрагментам, пояснила она, и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.

«В очередной раз киевский режим умышленно атаковал гражданские объекты в нарушение норм международного права», — заключила официальный представитель СК РФ.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше
СК