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Минобороны показало кадры атаки «Гераней» на суда для снабжения ВСУ

Минобороны России обнародовало видеозапись атаки беспилотников «Герань-4 сикер» на суда, которые перевозили военные грузы для украинской армии. Под удар попали семь сухогрузов. Целями стали суда в акватории порта Николаев и в Черноморской операционной зоне.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

В официальном сообщении ведомства говорится: «Суда, доставлявшие грузы военного назначения, поражены в порту Николаев и на переходе морем в Черноморской операционной зоне».

Военное ведомство подчеркнуло системный характер таких операций. Постоянные атаки на портовую инфраструктуру и транспорт, работающий на ВСУ, планомерно подрывают логистику противника и ограничивают его возможности по переброске оружия и техники.

Это не первый подобный удар за последнее время. Ранее, 3 августа, Министерство обороны отчитывалось о поражении транспортной системы Украины, задействованной в военных целях. Тогда, по информации Telegram-канала МО РФ, в черноморской акватории поразили три сухогруза с вооружением. Еще одно судно, доставлявшее грузы для украинских военных, уничтожили непосредственно в порту Николаева.

1 августа Вооруженные силы России также наносили удары по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины.

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