Минобороны показало кадры атаки «Гераней» на суда для снабжения ВСУ

Это не первый подобный удар за последнее время. Ранее, 3 августа, Министерство обороны отчитывалось о поражении транспортной системы Украины, задействованной в военных целях. Тогда, по информации Telegram-канала МО РФ, в черноморской акватории поразили три сухогруза с вооружением. Еще одно судно, доставлявшее грузы для украинских военных, уничтожили непосредственно в порту Николаева.