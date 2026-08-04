Минобороны показало кадры атаки «Гераней» на суда для снабжения ВСУ

В официальном сообщении ведомства говорится: «Суда, доставлявшие грузы военного назначения, поражены в порту Николаев и на переходе морем в Черноморской операционной зоне».
Военное ведомство подчеркнуло системный характер таких операций. Постоянные атаки на портовую инфраструктуру и транспорт, работающий на ВСУ, планомерно подрывают логистику противника и ограничивают его возможности по переброске оружия и техники.
Это не первый подобный удар за последнее время. Ранее, 3 августа, Министерство обороны отчитывалось о поражении транспортной системы Украины, задействованной в военных целях. Тогда, по информации Telegram-канала МО РФ, в черноморской акватории поразили три сухогруза с вооружением. Еще одно судно, доставлявшее грузы для украинских военных, уничтожили непосредственно в порту Николаева.
1 августа Вооруженные силы России также наносили удары по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины.