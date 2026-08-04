ВС РФ поразили семь сухогрузов в порту Николаева

Вооруженные силы России ударили «Геранями-4 сикер» по семи сухогрузам, которые доставляли грузы для ВСУ в порту Николаев и на переходе морем в Черноморской операционной зоне. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве отметили, что регулярное нанесение ударов по портам Украины и судам, используемым в интересах ее вооруженных сил, снижает возможности боевиков Владимира Зеленского по транспортировке вооружения и военной техники.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах украинских сил. Вечером 3 августа, как сообщило Министерство обороны РФ, в результате очередного удара были поражены завод автомобильных агрегатов и терминал в порту «Черноморск», где Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводили ремонт техники.
До этого в порту Одессы российская армия уничтожила резервуары с горючим для украинских войск. В Николаеве поражен морской буксир, переоборудованный под применение безэкипажных катеров. Кроме того, в Черном море недалеко от Затоки поражен сухогруз с военным имуществом на борту.