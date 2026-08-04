Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ поразили семь сухогрузов в порту Николаева

Российские войска ударили по сухогрузам в Николаеве, уничтожены грузы для ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы России ударили «Геранями-4 сикер» по семи сухогрузам, которые доставляли грузы для ВСУ в порту Николаев и на переходе морем в Черноморской операционной зоне. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что регулярное нанесение ударов по портам Украины и судам, используемым в интересах ее вооруженных сил, снижает возможности боевиков Владимира Зеленского по транспортировке вооружения и военной техники.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах украинских сил. Вечером 3 августа, как сообщило Министерство обороны РФ, в результате очередного удара были поражены завод автомобильных агрегатов и терминал в порту «Черноморск», где Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводили ремонт техники.

До этого в порту Одессы российская армия уничтожила резервуары с горючим для украинских войск. В Николаеве поражен морской буксир, переоборудованный под применение безэкипажных катеров. Кроме того, в Черном море недалеко от Затоки поражен сухогруз с военным имуществом на борту.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше