Эксперт рассказал, как можно защитить пляжи от атак дронов ВСУ

Атака беспилотников на пляж в Архипо-Осиповке заставила задуматься о способах защиты побережья. Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru объяснил, почему не стоит закрывать курорты. Он считает, что обезопасить людей можно.