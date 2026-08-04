Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказал, как можно защитить пляжи от атак дронов ВСУ

Атака беспилотников на пляж в Архипо-Осиповке заставила задуматься о способах защиты побережья. Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru объяснил, почему не стоит закрывать курорты. Он считает, что обезопасить людей можно.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Самый доступный рубеж обороны, по мнению эксперта, давно освоен гражданскими. «Первое, что может защитить от атак ВСУ, это народный метод — сетки и маски», — подчеркнул Матвийчук.

Собеседник NEWS.ru добавил, что удар по Архипо-Осиповке — звено в цепи террористических актов. Цель противника — посеять панику и лишить людей чувства безопасности.

Однако одних лишь маскировочных укрытий недостаточно. Матвийчук обрисовал систему обороны, которая должна выстраиваться на берегу. В нее входит оперативное оповещение МЧС, мгновенное доведение сигналов тревоги, а также разведка. «Следующий этап — мобильные огневые группы, которые ведут боевые действия с этими воздушными системами», — заявил эксперт.

Трагедия в Архипо-Осиповке произошла утром 3 августа. Поселок под Геленджиком атаковали дроны ВСУ. Жертвами атаки стали семь человек, включая троих детей.

К 4 августа оперативный штаб Краснодарского края обнародовал уточненные данные. Число пострадавших выросло до 58.

«Госпитализирован 21 человек. По поручению губернатора 19 пострадавших, в их числе трое детей, перевезли в краевые больницы Краснодара, еще двое находятся в больнице Новороссийска», — сообщили в оперштабе.

Врачи оказали амбулаторную помощь еще 37 людям, девять из которых — дети.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше