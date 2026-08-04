Эксперт рассказал, как можно защитить пляжи от атак дронов ВСУ

Самый доступный рубеж обороны, по мнению эксперта, давно освоен гражданскими. «Первое, что может защитить от атак ВСУ, это народный метод — сетки и маски», — подчеркнул Матвийчук.
Собеседник NEWS.ru добавил, что удар по Архипо-Осиповке — звено в цепи террористических актов. Цель противника — посеять панику и лишить людей чувства безопасности.
Однако одних лишь маскировочных укрытий недостаточно. Матвийчук обрисовал систему обороны, которая должна выстраиваться на берегу. В нее входит оперативное оповещение МЧС, мгновенное доведение сигналов тревоги, а также разведка. «Следующий этап — мобильные огневые группы, которые ведут боевые действия с этими воздушными системами», — заявил эксперт.
Трагедия в Архипо-Осиповке произошла утром 3 августа. Поселок под Геленджиком атаковали дроны ВСУ. Жертвами атаки стали семь человек, включая троих детей.
К 4 августа оперативный штаб Краснодарского края обнародовал уточненные данные. Число пострадавших выросло до 58.
«Госпитализирован 21 человек. По поручению губернатора 19 пострадавших, в их числе трое детей, перевезли в краевые больницы Краснодара, еще двое находятся в больнице Новороссийска», — сообщили в оперштабе.
Врачи оказали амбулаторную помощь еще 37 людям, девять из которых — дети.