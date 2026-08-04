Четыре добровольца из Братска отправились в зону проведения СВО

IrkutskMedia, 4 августа. Сегодня четыре добровольца из Братска отправились на областной сборный пункт в Шелехове для подписания контракта с Минобороны России. Мужчин торжественно проводили от здания городской администрации.
Как сообщает пресс-служба мэрии города, священник Братской епархии Андрей Дорогобид отслужил молебен. По традиции мужчинам вручили вещмешки с продуктовым набором, спальники, флаги города и шевроны с изображением герба Братска.
Напомним, в конце июля шесть жителей Братска подписали контракты министерством обороны РФ и отправились в зону проведения специальной военной операции. Добровольцев проводили родные, друзья, а также сотрудники администрации города.