Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре добровольца из Братска отправились в зону проведения СВО

Мужчин торжественно проводили от здания городской администрации.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 4 августа. Сегодня четыре добровольца из Братска отправились на областной сборный пункт в Шелехове для подписания контракта с Минобороны России. Мужчин торжественно проводили от здания городской администрации.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, священник Братской епархии Андрей Дорогобид отслужил молебен. По традиции мужчинам вручили вещмешки с продуктовым набором, спальники, флаги города и шевроны с изображением герба Братска.

Напомним, в конце июля шесть жителей Братска подписали контракты министерством обороны РФ и отправились в зону проведения специальной военной операции. Добровольцев проводили родные, друзья, а также сотрудники администрации города.