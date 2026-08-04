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Пляжи Краснодарского края будут защищать мобильные огневые группы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил сформировать мобильные огневые группы для защиты пляжей после атаки БПЛА в Архипо-Осиповке.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Его слова передает пресс-служба администрации региона.

Напомним, в результате атаки погибли семь человек, в том числе три ребенка. Еще 58 граждан пострадали — 21 госпитализировали, девять находятся в тяжелом состоянии. За их жизни борются медики. Всем пострадавшим и семьям погибших окажут необходимую поддержку.

Чтобы защитить жителей и отдыхающих, было принято решение создать мобильные огневые группы. К работе привлекут казаков, однако вступить в группы могут все желающие.

«Это один из эффективных способов защиты территории региона, объектов критической инфраструктуры и важных для экономики предприятий. Только объединившись все вместе, мы сможем защитить наш регион», — отметил глава Кубани.

Ранее мы писали, жители Краснодара организовали стихийный мемориал в память о погибших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке. Люди приносят цветы, свечи и игрушки к поклонному кресту у собора Александра Невского. Такой же есть и в самой Архипо-Осиповке — около Дома культуры на улице Ленина. В других муниципалитетах также прошли траурные акции.

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