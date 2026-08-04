Пляжи Краснодарского края будут защищать мобильные огневые группы

Ранее мы писали, жители Краснодара организовали стихийный мемориал в память о погибших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке. Люди приносят цветы, свечи и игрушки к поклонному кресту у собора Александра Невского. Такой же есть и в самой Архипо-Осиповке — около Дома культуры на улице Ленина. В других муниципалитетах также прошли траурные акции.