Пляжи Краснодарского края будут защищать мобильные огневые группы

Его слова передает пресс-служба администрации региона.
Напомним, в результате атаки погибли семь человек, в том числе три ребенка. Еще 58 граждан пострадали — 21 госпитализировали, девять находятся в тяжелом состоянии. За их жизни борются медики. Всем пострадавшим и семьям погибших окажут необходимую поддержку.
Чтобы защитить жителей и отдыхающих, было принято решение создать мобильные огневые группы. К работе привлекут казаков, однако вступить в группы могут все желающие.
«Это один из эффективных способов защиты территории региона, объектов критической инфраструктуры и важных для экономики предприятий. Только объединившись все вместе, мы сможем защитить наш регион», — отметил глава Кубани.
Ранее мы писали, жители Краснодара организовали стихийный мемориал в память о погибших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке. Люди приносят цветы, свечи и игрушки к поклонному кресту у собора Александра Невского. Такой же есть и в самой Архипо-Осиповке — около Дома культуры на улице Ленина. В других муниципалитетах также прошли траурные акции.