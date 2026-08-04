В Самарской области сгорел склад Wildberries после атаки БПЛА

В минувшее воскресенье губернатор Вячеслав Федорищев сообщал, что вражеские БПЛА атаковали склад Wildberries на территории Самарской области. Никто не погиб, возник пожар. Федорищев назвал произошедшее очередным терактом со стороны врага и пообещал поддержку сотрудникам, потерявшим работу.
«Если говорить конкретно про ситуацию с Wildberries, к сожалению, мы отмечаем то, что объект полностью выгорел, из 180 000 квадратных метров, 160 000 сгорело, по факту остался только административный корпус, ну, и все. Соответственно, товары уничтожены», — заявил министр на оперативном совещании в правительстве, которое транслировалось онлайн.
Губернатор Федорищев отметил, что для тушения пожара был привлечен 261 человек, 72 единицы техники, было эвакуировано 710 человек. Никто не пострадал.