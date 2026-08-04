В Самарской области сгорел склад Wildberries после атаки БПЛА

«Если говорить конкретно про ситуацию с Wildberries, к сожалению, мы отмечаем то, что объект полностью выгорел, из 180 000 квадратных метров, 160 000 сгорело, по факту остался только административный корпус, ну, и все. Соответственно, товары уничтожены», — заявил министр на оперативном совещании в правительстве, которое транслировалось онлайн.