Военэксперт раскрыл, откуда ВСУ запускают дроны по Подмосковью

Собеседник издания обрисовал воздушный коридор, который используют украинские силы. Аппараты запускают из Сумской и Черниговской областей. Далее их траектория пролегает через Брянскую, Тульскую и Калужскую области прямо на Москву.
«Направление известное — это Сумская, Черниговская области. Они оттуда идут через Брянщину, через Тульскую область, через Калужскую — дорога на Москву. Соответственно, сначала рубежи дальние идут, их сбивают, потом уже дальнее Подмосковье. То, что прорывается, единицы, это уже здесь сбивают, в Москве. К сожалению, прорвались на этом рубеже несколько единиц, а вообще сотни [беспилотников ВСУ] идут», — уточнил собеседник «Ленты.ру».
Эксперт связал ночной налет на Подмосковье с конкретной задачей киевского режима. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки на Чехов 4 августа погибли пять человек.
По словам Дандыкина, 40-дневная операция президента Украины Владимира Зеленского завершилась, но вектор ударов остался прежним. Теперь установка ВСУ направлена исключительно на террор гражданских лиц и разрушение жизнеобеспечивающей инфраструктуры.
Капитан первого ранга указал и на личностный фактор в эскалации атак. Провалы на линии фронта и постоянные удары по портовой инфраструктуре заставляют противника действовать все более ожесточенно. Дандыкин акцентировал внимание на фигуре нового главкома ВСУ.
«[У ВСУ] сейчас не ладится все на фронте. И в портах наши наносят удары сейчас регулярно, и, соответственно, с прибытием нового главкома [ВСУ Михаила] Драпатого, ярого нациста, который еще с Мариуполя известен своей лютой ненавистью ко всему, что касательно России. Он, наверное, в основном упражняется на этом, это его главная цель», — добавил эксперт.
Атака по Подмосковью не первый удар по гражданским объектам за последнее время. Ранее, 3 августа, ВСУ атаковали курортное село Архипо-Осиповка под Геленджиком. Трагедия унесла жизни семи человек, ранения получили 58 отдыхающих.