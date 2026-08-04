Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военэксперт раскрыл, откуда ВСУ запускают дроны по Подмосковью

Беспилотные рои ВСУ прокладывают маршрут к столице через три российских региона. О деталях тактики и изменившихся целях противника «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Собеседник издания обрисовал воздушный коридор, который используют украинские силы. Аппараты запускают из Сумской и Черниговской областей. Далее их траектория пролегает через Брянскую, Тульскую и Калужскую области прямо на Москву.

«Направление известное — это Сумская, Черниговская области. Они оттуда идут через Брянщину, через Тульскую область, через Калужскую — дорога на Москву. Соответственно, сначала рубежи дальние идут, их сбивают, потом уже дальнее Подмосковье. То, что прорывается, единицы, это уже здесь сбивают, в Москве. К сожалению, прорвались на этом рубеже несколько единиц, а вообще сотни [беспилотников ВСУ] идут», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Эксперт связал ночной налет на Подмосковье с конкретной задачей киевского режима. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки на Чехов 4 августа погибли пять человек.

По словам Дандыкина, 40-дневная операция президента Украины Владимира Зеленского завершилась, но вектор ударов остался прежним. Теперь установка ВСУ направлена исключительно на террор гражданских лиц и разрушение жизнеобеспечивающей инфраструктуры.

Капитан первого ранга указал и на личностный фактор в эскалации атак. Провалы на линии фронта и постоянные удары по портовой инфраструктуре заставляют противника действовать все более ожесточенно. Дандыкин акцентировал внимание на фигуре нового главкома ВСУ.

«[У ВСУ] сейчас не ладится все на фронте. И в портах наши наносят удары сейчас регулярно, и, соответственно, с прибытием нового главкома [ВСУ Михаила] Драпатого, ярого нациста, который еще с Мариуполя известен своей лютой ненавистью ко всему, что касательно России. Он, наверное, в основном упражняется на этом, это его главная цель», — добавил эксперт.

Атака по Подмосковью не первый удар по гражданским объектам за последнее время. Ранее, 3 августа, ВСУ атаковали курортное село Архипо-Осиповка под Геленджиком. Трагедия унесла жизни семи человек, ранения получили 58 отдыхающих.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше