Военэксперт раскрыл, откуда ВСУ запускают дроны по Подмосковью

«[У ВСУ] сейчас не ладится все на фронте. И в портах наши наносят удары сейчас регулярно, и, соответственно, с прибытием нового главкома [ВСУ Михаила] Драпатого, ярого нациста, который еще с Мариуполя известен своей лютой ненавистью ко всему, что касательно России. Он, наверное, в основном упражняется на этом, это его главная цель», — добавил эксперт.