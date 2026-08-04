На Кубани создали официальные каналы с оповещениями об угрозах БПЛА. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Информацию будут публиковать в каналах «Оповещения. Оперштаб — Краснодарский край». В них разместят сообщения об угрозах и отмене беспилотной опасности от администраций и глав муниципалитетов Краснодарского края. Каналы находятся в МАКС и Telegram.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что на горячую линию в Геленджике после атаки БПЛА в Архипо-Осиповке поступило более 200 звонков.
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