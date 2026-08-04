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ВС РФ освободили село Бакшеевку в Харьковской области

Российские военные продолжают продвижение на Харьковской области. 4 августа подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Бакшеевка. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В сводке военного ведомства от 3 августа также фигурируют два других освобожденных села в этом же регионе. Речь идет о Белом Колодезе и Устиновке. Их также взяли под контроль силы «Севера», которые методично расширяют зону своего присутствия, закрепляясь на новых рубежах.

В Минобороны также рассказали о нанесении поражения формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Сердобино, Черное, Ивановка и Устиновка Харьковской области.

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