ВС РФ освободили село Бакшеевку в Харьковской области

В сводке военного ведомства от 3 августа также фигурируют два других освобожденных села в этом же регионе. Речь идет о Белом Колодезе и Устиновке. Их также взяли под контроль силы «Севера», которые методично расширяют зону своего присутствия, закрепляясь на новых рубежах.