ВС РФ освободили село Бакшеевку в Харьковской области

В сводке военного ведомства от 3 августа также фигурируют два других освобожденных села в этом же регионе. Речь идет о Белом Колодезе и Устиновке. Их также взяли под контроль силы «Севера», которые методично расширяют зону своего присутствия, закрепляясь на новых рубежах.
В Минобороны также рассказали о нанесении поражения формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Сердобино, Черное, Ивановка и Устиновка Харьковской области.
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