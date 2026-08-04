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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Южной» группировки

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли серию ударов по позициям ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Согласно сводке ведомства, за минувшие сутки бойцы «Юга» нанесли удары по личному составу и технике двух механизированных, штурмовой и горно-штурмовой бригад украинской армии, а также одной бригады Нацгвардии. Активные боевые действия развернулись в районах сразу нескольких населенных пунктов, включая города Славянск и Краматорск, а также Николаевку, Никаноровку, Веролюбовку, Куртовку и Николайполье.

Потери противника в зоне действия «Юга» за сутки составили:

  • порядка 215 военнослужащих;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • 13 автомобилей;
  • три артиллерийских орудия.

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