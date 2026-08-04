Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Южной» группировки

Согласно сводке ведомства, за минувшие сутки бойцы «Юга» нанесли удары по личному составу и технике двух механизированных, штурмовой и горно-штурмовой бригад украинской армии, а также одной бригады Нацгвардии. Активные боевые действия развернулись в районах сразу нескольких населенных пунктов, включая города Славянск и Краматорск, а также Николаевку, Никаноровку, Веролюбовку, Куртовку и Николайполье.