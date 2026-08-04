Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Южной» группировки

Согласно сводке ведомства, за минувшие сутки бойцы «Юга» нанесли удары по личному составу и технике двух механизированных, штурмовой и горно-штурмовой бригад украинской армии, а также одной бригады Нацгвардии. Активные боевые действия развернулись в районах сразу нескольких населенных пунктов, включая города Славянск и Краматорск, а также Николаевку, Никаноровку, Веролюбовку, Куртовку и Николайполье.
Потери противника в зоне действия «Юга» за сутки составили:
- порядка 215 военнослужащих;
- четыре боевые бронированные машины;
- 13 автомобилей;
- три артиллерийских орудия.
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