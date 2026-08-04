Минобороны рассказало о продвижении группировки войск «Север»

Минобороны РФ отчиталось об ударах бойцов «Севера» по скоплениям живой силы и техники противника.
В Харьковской области в минувшие сутки были атакованы формирования механизированной и мотопехотной бригад украинской армии, а также пограничный отряд погранслужбы Украины. Бои шли в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Сердобино, Черное, Ивановка и Устиновка.
В Сумской области российские военные атаковали личный состав и технику механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны. Удары пришлись по позициям у Уланово, Бунякино, Рыжевки и Писаревки.
В военном ведомстве раскрыли масштаб суточных потерь противника. «ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, пять артиллерийских орудий и три станции радиоэлектронной борьбы», — уточняют в Минобороны РФ.