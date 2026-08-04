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Минобороны рассказало о продвижении группировки войск «Север»

Группировка войск «Север» продвигается в Харьковской и Сумской областях, сообщает Минобороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ отчиталось об ударах бойцов «Севера» по скоплениям живой силы и техники противника.

В Харьковской области в минувшие сутки были атакованы формирования механизированной и мотопехотной бригад украинской армии, а также пограничный отряд погранслужбы Украины. Бои шли в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Сердобино, Черное, Ивановка и Устиновка.

В Сумской области российские военные атаковали личный состав и технику механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны. Удары пришлись по позициям у Уланово, Бунякино, Рыжевки и Писаревки.

В военном ведомстве раскрыли масштаб суточных потерь противника. «ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, пять артиллерийских орудий и три станции радиоэлектронной борьбы», — уточняют в Минобороны РФ.

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