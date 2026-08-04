Минобороны рассказало о продвижении группировки войск «Север»

В Харьковской области в минувшие сутки были атакованы формирования механизированной и мотопехотной бригад украинской армии, а также пограничный отряд погранслужбы Украины. Бои шли в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Сердобино, Черное, Ивановка и Устиновка.