Подразделения «Запада» перешли на более выгодные рубежи

В населенных пунктах Нижняя Журавка, Подлиман в Харьковской области, Святогорск, Татьяновка и Сидорово в Донецкой Народной Республике были нанесены удары по силам и технике противника. Под удар попали две механизированные бригады ВСУ и бригада территориальной обороны.