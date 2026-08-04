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Подразделения «Запада» перешли на более выгодные рубежи

По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В населенных пунктах Нижняя Журавка, Подлиман в Харьковской области, Святогорск, Татьяновка и Сидорово в Донецкой Народной Республике были нанесены удары по силам и технике противника. Под удар попали две механизированные бригады ВСУ и бригада территориальной обороны.

Как сообщили в оборонном ведомстве, в результате боевых действий противник потерял более 210 военнослужащих и 21 единицу автомобильной техники.

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