Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 355 человек

Бойцы «Центра» нанесли удары по живой силе и технике украинских подразделений — в том числе двух механизированных и штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, а также трех бригад нацгвардии.
Боевые действия велись в районе нескольких населенных пунктов: Красноподолье, Белозерское, Грузское, Дружковка, Водянское, Новогригоровка, Анновка, Доброполье (ДНР), а также Райполе, Новопавловка и Ивановка (Днепропетровская область).
В оборонном ведомстве сообщили, что украинские вооруженные формирования потеряли более 355 военнослужащих, а также военную технику — четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.