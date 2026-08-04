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Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 355 человек

По данным Минобороны, в течение последних суток подразделения группировки «Центр» смогли закрепиться на более тактически выгодных позициях.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Бойцы «Центра» нанесли удары по живой силе и технике украинских подразделений — в том числе двух механизированных и штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, а также трех бригад нацгвардии.

Боевые действия велись в районе нескольких населенных пунктов: Красноподолье, Белозерское, Грузское, Дружковка, Водянское, Новогригоровка, Анновка, Доброполье (ДНР), а также Райполе, Новопавловка и Ивановка (Днепропетровская область).

В оборонном ведомстве сообщили, что украинские вооруженные формирования потеряли более 355 военнослужащих, а также военную технику — четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

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