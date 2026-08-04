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Бойцы «Востока» продавили линию обороны противника

За последние сутки группировка войск «Восток» продолжила продвигаться вглубь линии обороны противника, сообщает Минобороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По сведениям ведомства, бойцы «Востока» атаковали живую силу и технику десантно-штурмовой бригады, двух штурмовых полков и бригады морской пехоты ВСУ.

Бои велись у населенных пунктов Васильковка и Великомихайловка (Днепропетровская область), а также Трудовое, Новое Поле, Мировка, Долинка, Никольское и Широкое (Запорожская область).

Минобороны оценило потери противника более чем в 345 военнослужащих. Кроме того, за сутки уничтожены танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и одно артиллерийское орудие.

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