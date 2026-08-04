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«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

По данным Минобороны, за минувшие сутки подразделения группировки «Днепр» нанесли удар по формированиям бригады беспилотных систем и горно‑штурмовой бригады ВСУ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Боевые действия велись в районе населенных пунктов Антоновка в Херсонской области, Юрьевка и Орехов в Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки в зоне действия группировки «Днепр» составили:

  • порядка 35 военнослужащих;
  • 10 автомобилей;
  • орудие полевой артиллерии;
  • две станции радиоэлектронной разведки.

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