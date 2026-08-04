«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Боевые действия велись в районе населенных пунктов Антоновка в Херсонской области, Юрьевка и Орехов в Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки в зоне действия группировки «Днепр» составили:
- порядка 35 военнослужащих;
- 10 автомобилей;
- орудие полевой артиллерии;
- две станции радиоэлектронной разведки.
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