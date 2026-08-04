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Мирошник: террор ВСУ усилился после назначения Драпатого

Киевский режим нарастил интенсивность террористических атак против мирного населения. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. В беседе с «Известиями» дипломат связал эту эскалацию с приходом на пост главкома ВСУ Михаила Драпатого.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам Мирошника, кардинального разворота в тактике не произошло, однако прежние преступные тенденции получили новый импульс.

«Усилились те тенденции, которые были обозначены ранее. Они не развернулись, не поменялись, просто были активизированы. Упор на терроризм, на войну с гражданскими объектами и гражданскими лицами был сделан именно при [экс-министре обороны Украины] Федорове и сейчас поддерживается и расширяется Драпатым», — заявил дипломат «Известиям».

Михаил Драпатый был назначен главнокомандующим ВСУ 22 июля 2026 года.

3 августа украинские дроны нанесли удар по курортному поселку Архипо-Осиповка. Жертвами этой атаки стали семь человек, из них трое детей. Позже уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что количество погибших детей выросло до четырех. Еще трое несовершеннолетних остаются в стационаре. Одного ребенка уже прооперировали, двое других проходят обследование.

Общее число пострадавших достигло 58 человек. Для ликвидации последствий вражеского налета в Архипо-Осиповке оперативно развернули специальный штаб.

На следующий день, 4 августа, военные расчеты ПВО отражали воздушный удар на Московскую область. По предварительным данным, в результате атаки погибли пять человек.

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