Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны РФ: за сутки ПВО сбили 16 авиабомб и 753 дронов ВСУ

Министерство обороны представило отчет о работе ПВО в зоне СВО за минувшие сутки.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 16 управляемых авиационных бомб и 753 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

Ранее в министерстве сообщали, что в промежутке с 20:00 мск 3 августа до 8:00 4 августа расчеты ПВО перехватили и ликвидировали 320 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над российскими регионами.

Согласно сводке, дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Кроме того, отражение атаки велось в небе над Московским регионом и Крымом, подчеркнули в Минобороны.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше