Минобороны РФ: за сутки ПВО сбили 16 авиабомб и 753 дронов ВСУ

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 16 управляемых авиационных бомб и 753 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — уточнили в ведомстве.
Ранее в министерстве сообщали, что в промежутке с 20:00 мск 3 августа до 8:00 4 августа расчеты ПВО перехватили и ликвидировали 320 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над российскими регионами.
Согласно сводке, дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Кроме того, отражение атаки велось в небе над Московским регионом и Крымом, подчеркнули в Минобороны.