ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ и скоплениям боевиков

Среди пораженных целей — объекты транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, места производства и хранения ударных дронов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Ранее Минобороны сообщило об атаке беспилотников «Герань-4 Супер» на суда, которые перевозили военные грузы для украинской армии. Под удар попали семь сухогрузов в акватории порта Николаев и в Черноморской операционной зоне.
Военное ведомство отметило, что подобные рейды носят регулярный характер. Ведомство указало: постоянные удары по портовой инфраструктуре и транспорту, обслуживающему ВСУ, методично расшатывают логистику противника и затрудняют переброску его оружия и техники.