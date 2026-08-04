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ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ и скоплениям боевиков

По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские военные нанесли удары по широкому перечню целей, связанных с ВСУ, на территории Украины. Для атак задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Среди пораженных целей — объекты транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, места производства и хранения ударных дронов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Ранее Минобороны сообщило об атаке беспилотников «Герань-4 Супер» на суда, которые перевозили военные грузы для украинской армии. Под удар попали семь сухогрузов в акватории порта Николаев и в Черноморской операционной зоне.

Военное ведомство отметило, что подобные рейды носят регулярный характер. Ведомство указало: постоянные удары по портовой инфраструктуре и транспорту, обслуживающему ВСУ, методично расшатывают логистику противника и затрудняют переброску его оружия и техники.

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