В Черном море уничтожены два безэкипажных катера ВСУ

«В северной части Черного моря юго-восточнее Очакова уничтожены два безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, за ночь над регионами России, в том числе над Крымом, силы ПВО ликвидировали 320 украинских дронов.
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