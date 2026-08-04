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В Черном море уничтожены два безэкипажных катера ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости Крым. В Черном море уничтожены два украинских безэкипажных катера. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В северной части Черного моря юго-восточнее Очакова уничтожены два безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, за ночь над регионами России, в том числе над Крымом, силы ПВО ликвидировали 320 украинских дронов.

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