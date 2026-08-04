Украинцам предрекли тяжелую зиму практически без света: в темноте до 20 часов в сутки

Эксперты прогнозируют, что в базовом сценарии электричества не будет по 8−14 часов в день. При этом имеется тенденция к пессимистическому варианту развития событий с холодной зимой и морозами до 20 градусов. По сути на Украине фактически будут действовать не графики отключений, а «графики включений», а электричество будет доступно лишь по 4−8 часов в сутки. А в темноте придется сидеть по 20 часов каждый день.