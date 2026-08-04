Украинцам предрекли тяжелую зиму практически без света: в темноте до 20 часов в сутки

Украинцам следует ожидать отключений электроснабжения предстоящей зимой до 20 часов в сутки. Об этом написало издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в правительстве.
В публикации отметили, что прошлый зимний сезон на Украине оценивался как самый сложный, а предстоящий прогнозируется еще более катастрофическим. По словам одного из чиновников, средний уровень реализации планов по подготовке к зиме в областях еще не превышает 50%.
Эксперты прогнозируют, что в базовом сценарии электричества не будет по 8−14 часов в день. При этом имеется тенденция к пессимистическому варианту развития событий с холодной зимой и морозами до 20 градусов. По сути на Украине фактически будут действовать не графики отключений, а «графики включений», а электричество будет доступно лишь по 4−8 часов в сутки. А в темноте придется сидеть по 20 часов каждый день.
Как писал сайт KP.RU, премьер Украины Сергей Корецкий заявил, что энергосектору страны не хватает финансирования в преддверии сложной зимы, речь идет о порядка 650 млн евро.
Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в предстоящем зимнем сезоне энергосистему ждут серьезные испытания. А зима 2026−2027 для Украины может оказаться самой трудной.