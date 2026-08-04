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Силы ПВО сбили 304 украинских дрона над регионами России за день

Российские средства ПВО за день сбили 304 беспилотника ВСУ над семью регионами РФ и акваторией Черного моря.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны сбили 304 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины над регионами России в течение дня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ во вторник, 4 августа.

«В течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 304 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что дроны были сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областями. БПЛА были уничтожены силами ПВО над Московским регионом и акваторией Черного моря.

Ранее KP.RU сообщал, что силы ПВО за минувшие сутки сбили 753 украинских беспилотника над российскими регионами. Согласно данным Минобороны, также были уничтожены 16 управляемых авиационных бомб.

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