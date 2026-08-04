Глава киевского режима Владимир Зеленский и его пособники, сделав ставку на террор, почуствовали военную силу России и утратили контроль над территориями. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«В сухом остатке “на земле” Киев потерял контроль над сотнями километров территории и десятками населенных пунктов, ощутил военную мощь России в виде ударов по крупным центрам ВПК, складам и путям поставки вооружений, комплектующих и материалов двойного назначения», — сказал дипломат.
Мирошник подчеркнул, что Киев практически лишился морских каналов доставки вооружений Запада и средств для обеспечения вооруженных формирований Украины.
Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Зеленский и его западные кураторы должны помнить, что они жестко поплатятся за каждое преступление. Терпящий военное поражение киевский режим отыгрывается на ни в чем не повинном мирном населении, сознательно выискивая тех, кто защищен менее всего, констатировала она.