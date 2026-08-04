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В МИД РФ рассказали, к чему привела Зеленского ставка на проведение терактов

Мирошник: Киев почувствовал военную мощь РФ и потерял контроль над территориями.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский и его пособники, сделав ставку на террор, почуствовали военную силу России и утратили контроль над территориями. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«В сухом остатке “на земле” Киев потерял контроль над сотнями километров территории и десятками населенных пунктов, ощутил военную мощь России в виде ударов по крупным центрам ВПК, складам и путям поставки вооружений, комплектующих и материалов двойного назначения», — сказал дипломат.

Мирошник подчеркнул, что Киев практически лишился морских каналов доставки вооружений Запада и средств для обеспечения вооруженных формирований Украины.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Зеленский и его западные кураторы должны помнить, что они жестко поплатятся за каждое преступление. Терпящий военное поражение киевский режим отыгрывается на ни в чем не повинном мирном населении, сознательно выискивая тех, кто защищен менее всего, констатировала она.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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