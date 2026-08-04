Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Зеленский и его западные кураторы должны помнить, что они жестко поплатятся за каждое преступление. Терпящий военное поражение киевский режим отыгрывается на ни в чем не повинном мирном населении, сознательно выискивая тех, кто защищен менее всего, констатировала она.