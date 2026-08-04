Как писал сайт KP.RU, ранее Дэниел Дэвис указал, что весь коллективный Запад со всем их оружием, боеприпасами и промышленным потенциалом не способен победить Россию. Запад «сел в лужу» в этом отношении еще в 2023 году, и с тех пор ни у кого не получилось перехватить у Москвы инициативу в зоне спецоперации, заключил он.