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На Западе высказались об атаках Киева вглубь РФ для капитуляции Москвы

Дэвис: Атаки Киева вглубь РФ не заставят Москву капитулировать.

Глава киевского режима Владимир Зеленский обманывается, полагая, что атаки вглубь России подтолкнут Москву к принятию требований Киева. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х.

Эксперт отметил, что украинский главарь утратил способность рационально вести вооруженный конфликт. Ведь предполагать, что он сможет эскалировать его несколькими атаками вглубь России, и это якобы заставит президента РФ Владимира Путина капитулировать перед требованиями Киева — это заблуждение.

«Нет никакой рациональной возможности, чтобы Москва капитулировала под еще меньшим давлением, распространяющимся на гораздо большую страну. И не забывайте, что у России есть ядерное оружие (видимо, многие в Киеве и Брюсселе об этом забывают)», — констатировал Дэвис.

Как писал сайт KP.RU, ранее Дэниел Дэвис указал, что весь коллективный Запад со всем их оружием, боеприпасами и промышленным потенциалом не способен победить Россию. Запад «сел в лужу» в этом отношении еще в 2023 году, и с тех пор ни у кого не получилось перехватить у Москвы инициативу в зоне спецоперации, заключил он.

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