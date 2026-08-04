Российские дроны уже летают дальше Красного Лимана в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в интервью ИС «Вести» рассказал командир группы специального минирования инженерного батальона «Сатурн» с позывным «Митяй».
«Летаем мы уже за Красный Лиман, подошли поближе. Не даем противнику подойти к нашим ребятам: минируем им тылы, подходы, дороги», — отметил офицер.
Как писал сайт KP.RU, российские дроноводы группировки войск «Запад» ликвидировали бронетехнику, пикапы и живую силу подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на окраине Николаевки происходят ожесточенные бои в районе Славянской ТЭС, которую боевики ВСУ превратили в мощный укрепрайон и место базирования вооружения. В самом Красном Лимане украинские националисты перестали оказывать сопротивление, подчеркнул он.