Командир Митяй: Российские дроны отодвигают ВСУ от Красного Лимана

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на окраине Николаевки происходят ожесточенные бои в районе Славянской ТЭС, которую боевики ВСУ превратили в мощный укрепрайон и место базирования вооружения. В самом Красном Лимане украинские националисты перестали оказывать сопротивление, подчеркнул он.