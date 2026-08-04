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Спецназ «Ахмат» нанес удар по ВСУ снарядом с надписью «За Геленджик»

ВС РФ поразили позиции противника на сумском направлении.

Источник: Аргументы и факты

При нанесении удара по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении был использован артиллерийский снаряд с надписью «За Геленджик», пишет РИА Новости со ссылкой на военного расчета гаубицы Д-30 группы «Пресса» спецназа «Ахмат» с позывным Алмаз.

Он сказал, что противник понесет наказание за убийство мирных граждан, а ВС РФ продолжат выполнять боевые задачи в зоне СВО и защищать граждан, до победы над киевским режимом.

Напомним, 3 августа боевики ВСУ атаковали с помощью беспилотника Архипо-Осиповку. По информации оперативного штаба Краснодарского края от 4 августа, общее число людей, получивших ранения, достигло 58 человек, погибли семеро. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что четвероспогибших — дети.

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