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Марочко: ВС РФ разрезают ВСУ в Киянице и Храповщине

Военный эксперт добавил, что российские бойцы начинают полуохват этих населенных пунктов.

Источник: РИА "Новости"

ЛУГАНСК, 4 августа. /ТАСС/. Военные РФ разрезают дислоцированную в Киянице и Храповщине Сумской области группировку Вооруженных сил Украины и начинают полуохват населенных пунктов, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Продолжается движение наших войск и зачистка лесистой местности юго-восточнее и юго-западнее населенного пункта Иволжанское. Здесь уже видно, что наши военнослужащие разрезают те группировки, которые находятся в населенных пунктах Кияница и Храповщина и начинают их полуохват, что впоследствии может привести к полному окружению противника», — сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что военные РФ начали закрепление на окраинах Кияницы и Храповщины в Сумской области. По его словам, линия обороны противника у данных населенных пунктов ослабла, Киеву не хватает сил восполнять потери на данном участке.

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