Марочко: ВС РФ разрезают ВСУ в Киянице и Храповщине

«Продолжается движение наших войск и зачистка лесистой местности юго-восточнее и юго-западнее населенного пункта Иволжанское. Здесь уже видно, что наши военнослужащие разрезают те группировки, которые находятся в населенных пунктах Кияница и Храповщина и начинают их полуохват, что впоследствии может привести к полному окружению противника», — сказал он.