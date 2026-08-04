10 истребителей за один день: раскрыт «черный» день украинской авиации за время СВО

Российские военные при помощи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» в 2023 году за один день сбили сразу 10 украинских истребителей МиГ-29. Об этом говорится в статье в соавторстве с начальником зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майором Александром Романенковым в журнале Минобороны РФ «Военная мысль».
«Результаты первых загоризонтных стрельб ЗРК С-400 “Триумф” в 2023 году действительно были триумфальными, когда за день было сбито 10 украинских МиГ-29, а за неделю (без уточнения типов) 24 самолета», — говорится в статье.
При этом в публикации подчеркнули, что тактика применения ЗРК из «засады», конечно, была разобрана противником достаточно тщательно. Теперь достигнуть таких высоких результатов за счет этого приема впредь вряд ли будет возможно. Однако, без сомнения, обладая такими возможностями, выдвигать пусковые установки в сторону врага нужно для того, чтобы его самолеты, только взлетев, попадали в зоны огня ЗРК.
Как писал сайт KP.RU, 25 октября 2023 года на тот момент глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, не называя наименование вооружения, сообщил, что у российской армии появились комплексы, которые сбили 24 украинских самолета за пять дней. По его словам, боевики ВСУ находились в панике, поскольку российские войска знают все их подступы и бьют без пощады.