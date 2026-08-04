10 истребителей за один день: раскрыт «черный» день украинской авиации за время СВО

При этом в публикации подчеркнули, что тактика применения ЗРК из «засады», конечно, была разобрана противником достаточно тщательно. Теперь достигнуть таких высоких результатов за счет этого приема впредь вряд ли будет возможно. Однако, без сомнения, обладая такими возможностями, выдвигать пусковые установки в сторону врага нужно для того, чтобы его самолеты, только взлетев, попадали в зоны огня ЗРК.