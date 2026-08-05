Швейцария 24 раза заподозрила участие своих граждан в боях на стороне ВСУ

Действующее швейцарское законодательство запрещает гражданам страны становиться наемниками в армиях других государств. На родине их ждет судебное преследование и наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В феврале 2025 года комиссия по правовым вопросам Национального совета (парламента) Швейцарии отклонила инициативу одного из депутатов сделать швейцарским наемникам на Украине исключение из этого запрета. В 2025 году МИД Швейцарии впервые подтвердил смерть гражданина страны среди воюющих на стороне ВСУ наемников.