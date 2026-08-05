Швейцария 24 раза заподозрила участие своих граждан в боях на стороне ВСУ

ЖЕНЕВА, 5 августа. /ТАСС/. Швейцарская военная юстиция с 2022 года инициировала 24 расследования в связи с возможным участием граждан конфедерации в боевых действиях на Украине, которое запрещено действующим законодательством страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
«С 2022 года военная юстиция инициировала 24 расследования в связи с подозрением на прохождение военной службы в армии другой страны на территории Украины», — указали в пресс-службе в ответ на запрос ТАСС касательно возможного участия швейцарских граждан в боях на стороне ВСУ.
В ведомстве подчеркнули, что речь идет о числе расследований, а не подозреваемых. Так, в некоторых случаях проверка была «начата для установления обстоятельств возможного нарушения и не велась в отношении конкретного лица». Отмечается, что 10 разбирательств уже завершены, еще 14 продолжаются.
В военной юстиции также сообщили, что не располагают информацией о лицах или организациях, занимающихся вербовкой швейцарских граждан или других лиц на территории конфедерации для участия в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины или других вооруженных формирований на Украине.
Действующее швейцарское законодательство запрещает гражданам страны становиться наемниками в армиях других государств. На родине их ждет судебное преследование и наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В феврале 2025 года комиссия по правовым вопросам Национального совета (парламента) Швейцарии отклонила инициативу одного из депутатов сделать швейцарским наемникам на Украине исключение из этого запрета. В 2025 году МИД Швейцарии впервые подтвердил смерть гражданина страны среди воюющих на стороне ВСУ наемников.
По данным Минобороны России на март 2024 года, общее количество наемников, которые прибыли на Украину, составляло 13 387 человек. Вооруженные силы РФ на тот момент уничтожили 5 962 из них. Больше всего из Польши — из 2 960 прибывших были уничтожены 1 497 боевиков. Согласно приведенным данным военного ведомства, второе место по числу прибывших и уничтоженных наемников занимает Грузия (ликвидирован 561 боевик из 1 042).