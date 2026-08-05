Украина столкнулась с исчерпанием запасов ракет для системы противовоздушной обороны Patriot, и у Киева почти нет шансов их получить, написала немецкая газета Berliner Zeitung.
«У Киева осталась всего одна ракета-перехватчик PAC-3 Patriot. И вероятность поставок новых ракет упала почти до нуля», — сказано в материале.
В статье отмечается, что Владимир Зеленский просил США предоставить лицензию на производство таких ракет, но получил отказ. Кроме того, киевский режим остался без помощи со стороны Европы, у которой также истощились арсеналы.
Авторы публикации считают, что Украина, по сути, находится в безвыходном положении.
Они обратили внимание на увеличение интенсивности ударов российских войск по объектам киевского режима. На этом фоне, по словам обозревателей, ВСУ не могут отражать действия Вооружённых сил РФ.
«Зеленский с первой недели конфликта призывал Запад закрыть воздушное пространство над Украиной, но сбылись его худшие опасения. Воздушное пространство над Украиной открыто», — говорится в статье.
Авторы полагают, что речь идет о проблеме, которую Киев, вероятно, не сможет устранить.
Напомним, ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер отметил, что Соединённые Штаты и Украина не успеют оформить до наступления зимы лицензионное соглашение о производстве ракет для Patriot. Дипломат добавил, что работа в указанном направлении продолжается.