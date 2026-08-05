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Собянин: силами ПВО сбиты восемь БПЛА, летевших на Москву

Экстренные службы Москвы работают на местах падения беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Системы противовоздушной обороны России уничтожили восемь украинских беспилотников, которые двигались в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву», — написал градоначальник в мессенджере Max.

Собянин уточнил, что после уничтожения дронов ВСУ специалисты экстренных служб приступили к работе на местах падения обломков.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим беспилотниками атаковал Подмосковье. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в результате вражеских ударов погибли пять человек, еще шесть мирных жителей получили ранения.

Воробьев добавил, что были повреждены электроподстанция и административное здание. Также в промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний.

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