Собянин: силами ПВО сбиты восемь БПЛА, летевших на Москву

Системы противовоздушной обороны России уничтожили восемь украинских беспилотников, которые двигались в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву», — написал градоначальник в мессенджере Max.
Собянин уточнил, что после уничтожения дронов ВСУ специалисты экстренных служб приступили к работе на местах падения обломков.
Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим беспилотниками атаковал Подмосковье. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в результате вражеских ударов погибли пять человек, еще шесть мирных жителей получили ранения.
Воробьев добавил, что были повреждены электроподстанция и административное здание. Также в промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний.