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В Омской области простятся с погибшим в ходе СВО бойцом

В администрации Знаменского района Омской области во вторник, 4 августа 2026 года, сообщили о прощании с местным жителем, погибшим в ходе СВО еще в начале 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

«С прискорбием и огромным сожалением сообщаем о том, что 9 января 2025 года при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк Конопков Евгений Сергеевич», — говорится в сообщении.

Евгений Конопков — уроженец деревни Киселево. Ему было 38 лет.

«Евгений навсегда останется в нашей памяти как человек долга, истинный патриот своей Родины. Он всегда будет ярким примером стойкости характера, мужества и верности воинской присяге, беззаветного служения России», — добавили в администрации района.

Прощание с гвардии рядовым Евгением Конопковым состоится 5 августа 2026 года в деревне Киселево у мемориала воинам-землякам. Митинг начнется в 10:40.