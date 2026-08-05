В Омской области простятся с погибшим в ходе СВО бойцом

«С прискорбием и огромным сожалением сообщаем о том, что 9 января 2025 года при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк Конопков Евгений Сергеевич», — говорится в сообщении.
Евгений Конопков — уроженец деревни Киселево. Ему было 38 лет.
«Евгений навсегда останется в нашей памяти как человек долга, истинный патриот своей Родины. Он всегда будет ярким примером стойкости характера, мужества и верности воинской присяге, беззаветного служения России», — добавили в администрации района.
Прощание с гвардии рядовым Евгением Конопковым состоится 5 августа 2026 года в деревне Киселево у мемориала воинам-землякам. Митинг начнется в 10:40.