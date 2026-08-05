Артиллеристы «Центра» уничтожили командный пункт ВСУ

Применение «Торнадо-С» обеспечивает поражение целей на дальности до 120 километров. Система оснащена современными средствами навигации и автоматизированным управлением огнем, что гарантирует высокую точность наведения. Это позволяет наносить удары по защищенным объектам противника как в прифронтовой зоне, так и в глубине его обороны.