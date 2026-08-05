Артиллеристы «Центра» уничтожили командный пункт ВСУ

В ведомстве отметили, что боевая работа выполнялась личным составом 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады. «Военнослужащие расчета новейшей реактивной системы залпового огня “Торнадо-С” 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск “Центр” залпом из двух управляемых реактивных снарядов уничтожили заглубленный командный пункт формирований ВСУ на Добропольском направлении СВО», — говорится в сообщении.
Местонахождение подземного укрытия, где размещалась группа командования одного из подразделений ВСУ, установили разведчики. Полученные координаты были переданы артиллеристам. Расчет «Торнадо-С» выдвинулся на позицию, произвел развертывание боевой машины и осуществил прицеливание.
«После этого артиллеристы выполнили залп двумя управляемыми реактивными снарядами калибра 300 миллиметров с дистанции около 100 километров. На кадрах объективного контроля запечатлено точное попадание боеприпасов по командному пункту, после чего разведчики произвели визуальный контроль и подтвердили полное уничтожение цели», — рассказали в Минобороны.
Применение «Торнадо-С» обеспечивает поражение целей на дальности до 120 километров. Система оснащена современными средствами навигации и автоматизированным управлением огнем, что гарантирует высокую точность наведения. Это позволяет наносить удары по защищенным объектам противника как в прифронтовой зоне, так и в глубине его обороны.