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Артиллеристы «Центра» уничтожили командный пункт ВСУ

Расчет РСЗО «Торнадо-С» соединения «Центр» ликвидировал подземный командный пункт украинских войск на добропольском направлении. Информация об этом опубликована в сводке Министерства обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве отметили, что боевая работа выполнялась личным составом 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады. «Военнослужащие расчета новейшей реактивной системы залпового огня “Торнадо-С” 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск “Центр” залпом из двух управляемых реактивных снарядов уничтожили заглубленный командный пункт формирований ВСУ на Добропольском направлении СВО», — говорится в сообщении.

Местонахождение подземного укрытия, где размещалась группа командования одного из подразделений ВСУ, установили разведчики. Полученные координаты были переданы артиллеристам. Расчет «Торнадо-С» выдвинулся на позицию, произвел развертывание боевой машины и осуществил прицеливание.

«После этого артиллеристы выполнили залп двумя управляемыми реактивными снарядами калибра 300 миллиметров с дистанции около 100 километров. На кадрах объективного контроля запечатлено точное попадание боеприпасов по командному пункту, после чего разведчики произвели визуальный контроль и подтвердили полное уничтожение цели», — рассказали в Минобороны.

Применение «Торнадо-С» обеспечивает поражение целей на дальности до 120 километров. Система оснащена современными средствами навигации и автоматизированным управлением огнем, что гарантирует высокую точность наведения. Это позволяет наносить удары по защищенным объектам противника как в прифронтовой зоне, так и в глубине его обороны.

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