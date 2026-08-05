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ВСУ атаковали Тульскую область: горит склад Wildberries, повреждены два многоквартирных дома

Пожар произошел на складе Wildberries после атаки ВСУ в Тульской области.

Источник: Комсомольская правда

В Тульской области после падения беспилотника ВСУ произошло возгорание на территории сортировочного центра Wildberries. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Политик уточнил, что в ночь на 5 августа область подверглась атаке украинских беспилотников. Силы ПВО уничтожили 107 дронов.

«Произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Валдберис с последующим его возгоранием», — написал губернатор в мессенджере Max.

Миляев добавил, что в результате атаки были повреждены два многоквартирных дома в Веневском районе, а также два производственных объекта. По предварительным данным, погибших нет, один человек получил ранения.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал логистический объект Wildberries в Ленинградской области. После ударов противника на складе вспыхнул пожар. По данным компании, никто не пострадал, на объекте провели эвакуацию.

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