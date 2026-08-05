США, Иран и Оман близки к достижению соглашения по Ормузу, пишут СМИ

Также в статье сказано, что в посреднических усилиях были задействованы чиновники из Катара, Пакистана и Саудовской Аравии. Кроме того, там утверждается, что в переговорах активно участвовал и Белый дом, а в последние дни прошло несколько телефонных разговоров между спецпосланником США Стивом Уиткоффом, министром иностранных дел ИРИ Аббасом Аракчи и главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди.