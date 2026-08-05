Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США, Иран и Оман близки к достижению соглашения по Ормузу, пишут СМИ

США, Иран и Оман близки к заключению временного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива, сообщает Axios со ссылкой на неназванные региональные источники и американского чиновника.

Источник: Reuters

«США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения об открытии Ормузского пролива, при этом США нацелены объявить об этом в среду», — говорится в сообщении.

Собеседник издания уточнил, что, по его словам, Тегеран завершил процесс согласования накануне.

По данным источников, обсуждаемая сделка предусматривает:

  • 60-дневную временную договоренность между Оманом и Ираном по Ормузу;
  • за этот период не будут взимать плату за проход через акваторию и другие сборы;
  • эту меру могут продлить;
  • в течение 30 дней стороны обязуются приступить к разминированию разделительной полосы пролива.

Также в статье сказано, что в посреднических усилиях были задействованы чиновники из Катара, Пакистана и Саудовской Аравии. Кроме того, там утверждается, что в переговорах активно участвовал и Белый дом, а в последние дни прошло несколько телефонных разговоров между спецпосланником США Стивом Уиткоффом, министром иностранных дел ИРИ Аббасом Аракчи и главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди.

В ночь на 8 июля США возобновили обстрелы Ирана, обвинив его в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским объектам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что отменил очередные обстрелы из-за намечающейся сделки, включающей в себя открытие Ормуза и договоренности по ядерной программе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше