США, Иран и Оман близки к достижению соглашения по Ормузу, пишут СМИ

Собеседник издания уточнил, что, по его словам, Тегеран завершил процесс согласования накануне.
По данным источников, обсуждаемая сделка предусматривает:
- 60-дневную временную договоренность между Оманом и Ираном по Ормузу;
- за этот период не будут взимать плату за проход через акваторию и другие сборы;
- эту меру могут продлить;
- в течение 30 дней стороны обязуются приступить к разминированию разделительной полосы пролива.
Также в статье сказано, что в посреднических усилиях были задействованы чиновники из Катара, Пакистана и Саудовской Аравии. Кроме того, там утверждается, что в переговорах активно участвовал и Белый дом, а в последние дни прошло несколько телефонных разговоров между спецпосланником США Стивом Уиткоффом, министром иностранных дел ИРИ Аббасом Аракчи и главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди.
В ночь на 8 июля США возобновили обстрелы Ирана, обвинив его в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским объектам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что отменил очередные обстрелы из-за намечающейся сделки, включающей в себя открытие Ормуза и договоренности по ядерной программе.