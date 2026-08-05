В Приморье для защиты предприятий от атак беспилотников создают мобильные огневые группы

О том, кто из приморцев может войти в такие группы и какие задачи перед ними стоят, рассказал заместитель председателя правительства Приморского края, курирующий вопросы, связанные с проведением СВО, Андрей Жаркин.
— Андрей Евгеньевич, с какой целью создаются мобильные огневые группы в Приморье?
— Для защиты объектов критической инфраструктуры Приморского края от средств воздушного нападения — беспилотных летательных аппаратов. В первую очередь это предприятия топливно-энергетического комплекса и крупные промышленные предприятия региона.
— Это будут подразделения Министерства обороны или какие-то местные структуры? На какой срок заключается контракт?
— В настоящее время уже формируется наш территориальный отряд БАРС — боевой армейский резерв страны. Мужчины, пребывающие в запасе, заключают контракт на пребывание в резерве на три года. При этом резервист находится дома, работает на своем предприятии и получает дополнительно выплаты от Минобороны.
Резервисты огневых групп работают исключительно на территории региона и в зону СВО не направляются.
Для резервистов будут организованы специальные сборы на срок не более шести месяцев в году — это определено указом президента РФ.
— Кто может войти в штат МОГ? Есть ли ограничения по здоровью и возрасту?
— Заключить контракт резервиста может любой гражданин, пребывающий в запасе, способный по состоянию здоровья, физической формы и морально-психологическому состоянию выполнять задачи в составе МОГ.
Приоритет в отборе отдается работающим на предприятиях критической инфраструктуры, ветеранам боевых действий и прошедшим военную службу.
— Как будет оплачиваться контракт с Министерством обороны бойцов из МОГ? Предусмотрены ли какие-то дополнительные бонусы и льготы для бойцов МОГ?
— Резервист продолжает работу на своем предприятии и получает там зарплату. Дополнительно ежемесячно резервисту выплачивается 12% его должностного оклада, с учетом надбавок региона. На период военных сборов предприятие сохраняет сотруднику средний заработок, доплату в 12%, а также резервист пользуется всеми социальными льготами и гарантиями военнослужащего по контракту. Дополнительно руководители предприятий могут обеспечить свои социальные гарантии таким сотрудникам.
— Приморские МОГ будут использоваться только на территории края или возможны командировки в другие регионы?
— Наш территориальный отряд БАРС, в соответствии с указом президента РФ, может применяться только на территории Приморского края, привлечение к выполнению других задач, в том числе для участия в СВО, не допускается. Эти положения также закреплены в текстовой части контракта, который подписывает резервист.
— Куда нужно обращаться желающим поступить в МОГ?
— Гражданам, желающим заключить контракт на пребывание в мобилизационном резерве в составе МОГ, необходимо обращаться в военный комиссариат по месту воинского учета, иногородним гражданам — по месту пребывания. В военном комиссариате подробно расскажут об условиях заключения контракта резервиста, помогут собрать необходимые документы и пройти медкомиссию.
По информации пресс-службы правительства Приморья.