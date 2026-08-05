В Приморье для защиты предприятий от атак беспилотников создают мобильные огневые группы

— Наш территориальный отряд БАРС, в соответствии с указом президента РФ, может применяться только на территории Приморского края, привлечение к выполнению других задач, в том числе для участия в СВО, не допускается. Эти положения также закреплены в текстовой части контракта, который подписывает резервист.