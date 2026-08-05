ТОФ: сверхзвуковая ракета «Оникс» неуловима для современных средств ПВО

В ВМФ России также уточнили информацию об учениях с применением береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Такие пусковые установки задействованы в позиционных районах на побережье Приморского края, Камчатки, Чукотки и Курильских островах. Подчеркивается, что для развертывания «Бастиона» требуется всего несколько минут.