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ТОФ: сверхзвуковая ракета «Оникс» неуловима для современных средств ПВО

В ТОФ заявили, что сверхзвуковая ракета «Оникс» неуловима для современных систем ПВО и может поражать цели на расстоянии сотен километров.

Источник: Аргументы и факты

Современные средства противовоздушной обороны (ПВО) практически не способны перехватить российскую сверхзвуковую противокорабельную ракету «Оникс», заявили в пресс-службе Тихоокеанского флота ВМФ России (ТОФ).

Отмечается, что это оружие может поражать цели на расстоянии сотен километров.

«Крылатая ракета движется к цели в 2,5 раза быстрее скорости звука, практически неуловима для современных систем ПВО и способна вывести из строя боевой корабль любого водоизмещения на удалении в несколько сотен километров», — пояснили в ТОФ.

В ВМФ России также уточнили информацию об учениях с применением береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Такие пусковые установки задействованы в позиционных районах на побережье Приморского края, Камчатки, Чукотки и Курильских островах. Подчеркивается, что для развертывания «Бастиона» требуется всего несколько минут.

В ТОФ добавили, что использование указанных комплексов с ракетами «Оникс» помогает обеспечить защиту прибрежных районов.

Напомним, 3 августа сообщалось, что Северный флот ВМФ России провёл учения в Баренцевом море, в рамках которых отрабатывалось уничтожение корабельных группировок условного противника ракетами «Калибр», «Вулкан», «Оникс» и «Гранит». В манёврах были задействованы фрегат «Адмирал Головко», ракетный крейсер «Маршал Устинов» и береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион».

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