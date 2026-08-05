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В Тульской области сбито 107 БПЛА, повреждены дома и производственные объекты

Губернатор Миляев сообщил о массированной атаке ВСУ на Тульскую область.

Источник: Комсомольская правда

Средства противовоздушной обороны уничтожили 107 беспилотников в Тульской области в ночь на 5 августа. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Сегодня ночью наш регион вновь стал целью украинских беспилотников. В период беспилотной опасности подразделениями Минобороны РФ уничтожены 107 украинских беспилотников», — написал он в мессенджере Max.

Миляев добавил, что повреждения получили два многоквартирных дома в Веневском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе. Предварительно один человек раненен, ему оказывается медицинская помощь.

Ранее KP.RU писал, что ВСУ ударили дроном-камикадзе по гражданскому автомобилю в Брянской области. Губернатор региона Евгений Ковальчук уточнил, что при украинской атаке погиб мирный житель. Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.

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