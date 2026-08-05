Южный Урал перешёл на круглосуточный режим защиты от угрозы БПЛА

На Южном Урале усиливают антитеррористическую защищенность в связи с продолжающимися налетами беспилотников. По поручению губернатора Алексея Текслера профильные службы переведены на круглосуточный режим работы.
Основные задачи: обеспечение безопасности выборов депутатов Госдумы и муниципальных кампаний, защита образовательных учреждений к началу учебного года, а также охрана памятных дат — Дня солидарности в борьбе с терроризмом и 290-летия Челябинска. Власти региона подчеркивают необходимость координации всех силовых структур для противодействия диверсионным угрозам.
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