Эксперт Терджан: Турция активизирует посредничество урегулировании на УКраине

СТАМБУЛ, 5 августа. /ТАСС/. Турция на фоне роста напряженности в Черном море активизирует посреднические усилия по мирному урегулированию украинского конфликта. Такое мнение ТАСС выразила турецкий эксперт по международным отношениям, профессор стамбульского университета «Айдын» Джанан Терджан, комментируя удары украинских дронов по двум турецким сухогрузам вблизи Новороссийска 3 августа.
«Усилия Турции по посредничеству в урегулировании конфликта сейчас наберут еще больший темп. Турция является страной, которая прилагает серьезные усилия для достижения мира», — сказала она.
Эксперт напомнила, что Турция в вопросе урегулирования на Украине всегда поддерживала открытыми каналы связи с Россией, Украиной и НАТО и неоднократно стремилась вновь собрать стороны за столом переговоров на стамбульской площадке.
В 2025 году в Стамбуле прошли три раунда прямых российско-украинских переговоров. Власти Турции неоднократно заявляли о готовности вновь предоставить площадку для переговоров и мирного саммита по Украине.
Минтранс Турции ранее сообщал, что вечером 3 августа 2026 года судно типа Ro-Ro Nadezhda, следовавшее из порта Новороссийска в турецкий Самсун, подверглось атаке беспилотников примерно в 20 морских милях от побережья российского порта. На борту судна находились 22 члена экипажа, 13 из которых — граждане Турции.
МИД Турции выразил серьезную обеспокоенность эскалацией конфликта в Черном море в связи с атакой на сухогруз Nadezhda и еще одно турецкое гражданское судно Yasar. В заявлении ведомства отмечается, что непринятие превентивных мер для ее снижения будет иметь серьезные последствия, в том числе для продовольственной безопасности.