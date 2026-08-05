Эксперт Терджан: Турция активизирует посредничество урегулировании на УКраине

МИД Турции выразил серьезную обеспокоенность эскалацией конфликта в Черном море в связи с атакой на сухогруз Nadezhda и еще одно турецкое гражданское судно Yasar. В заявлении ведомства отмечается, что непринятие превентивных мер для ее снижения будет иметь серьезные последствия, в том числе для продовольственной безопасности.