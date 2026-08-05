Испаноязычные наемники ВСУ появились в Приколотном Харьковской области

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины участвуют наемники более чем из 70 стран мира. Глава ведомства отметил, что «солдатами удачи» движет желание заработать легкие деньги.