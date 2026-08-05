Командование ВСУ перебросило несколько групп испаноязычных наемников в Приколотное Харьковской области. Об этом со ссылкой на российских силовиков сообщает ТАСС.
«Противник перебросил несколько групп испаноязычных наемников в Приколотное. По скоплению живой силы отработала наша авиация», — отметил собеседник агентства.
Ранее в силовых структурах сообщали, что общая численность иностранных наемников в ВСУ составляет порядка 16,5 тыс. человек.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины участвуют наемники более чем из 70 стран мира. Глава ведомства отметил, что «солдатами удачи» движет желание заработать легкие деньги.
Накануне Александр Бастрыкин заявил, что иностранные наемники, участвовавшие в атаках на Курскую область, проявляли особую жестокость по отношению к мирным жителям.