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Три мирных жителя пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали дом и автомобиль под Белгородом.

Источник: Комсомольская правда

Три мирных жителя пострадали при атаках украинских беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Смородино дрон сбросил взрывное устройство на частный дом. Двое жителей были доставлены в больницу. Состояние женщины оценивается как тяжелое, мужчина получил ранения плеча и голени. В доме повреждены кровля и окна.

По данным ведомства, в городе Шебекино беспилотник атаковал автомобиль. Женщина с получила тяжелые ранения, включая травматическую ампутацию голени. Ей оказывают необходимую помощь. Автомобиль получил повреждения.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим совершил налет на Тульскую область. После падения беспилотника ВСУ произошел пожар на территории склада Wildberries. Также были повреждены два многоквартирных дома и два производственных объекта.

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