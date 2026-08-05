Две бригады ВСУ в районе Рыжевки Сумской области устроили перестрелку из-за бегства солдат бригады теробороны из Львова. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Боестолкновение произошло между боевиками 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригады теробороны.
«Предварительной причиной конфликта стало бегство солдат львовской бригады теробороны с занимаемых позиций», — заключил собеседник агентства.
Напомним, это далеко не первый случай, когда боевики главаря киевского режима Владимира Зеленского выясняют отношения между собой с оружием в руках. Так, ранее бойцы ГУР и ВСУ устроили перестрелку под Киевом. Стороны не поделили здание санатория «Октябрь».
Кроме того, у Купянска на харьковском направлении две группы ВСУ устроили 30-минутную перестрелку. Ранения получили тогда два человека.