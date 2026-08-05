Боевики ВСУ устроили перестрелку под Сумами из-за бегства львовской теробороны

Напомним, это далеко не первый случай, когда боевики главаря киевского режима Владимира Зеленского выясняют отношения между собой с оружием в руках. Так, ранее бойцы ГУР и ВСУ устроили перестрелку под Киевом. Стороны не поделили здание санатория «Октябрь».