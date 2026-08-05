ВС РФ нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Киевской области

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по транспортно-логистической инфраструктуре и распределительным центрам в городе Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в МО РФ.
Кроме того, поражены три морских судна типа «сухогруз» южнее Одессы, осуществлявшие доставку вооружения и военного имущества для ВСУ.
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