ВС РФ у Одессы поразили три морских сухогруза, доставлявших вооружение ВСУ

Российские войска поразили три сухогруза южнее Одессы, которые доставляли вооружение и военное имущество для ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ в Max.
Кроме того, в ночь на 5 августа ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и дальними ударными беспилотниками.
«Поражены транспортно-логистические и распределительные центры в городе Киеве и Киевской области, задействованные в хранении, доставке различных вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства.
Немногим ранее Минобороны сообщало о массированном ударе по объектам военной промышленности и логистики в Киеве и области. Тогда были поражены предприятия, выпускавшие электронные компоненты и комплектующие для беспилотников. Также российские войска атаковали логистический центр, где хранили и распределяли детали для производства БПЛА.