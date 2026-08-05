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ВС РФ у Одессы поразили три морских сухогруза, доставлявших вооружение ВСУ

ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска поразили три сухогруза южнее Одессы, которые доставляли вооружение и военное имущество для ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ в Max.

Кроме того, в ночь на 5 августа ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и дальними ударными беспилотниками.

«Поражены транспортно-логистические и распределительные центры в городе Киеве и Киевской области, задействованные в хранении, доставке различных вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства.

Немногим ранее Минобороны сообщало о массированном ударе по объектам военной промышленности и логистики в Киеве и области. Тогда были поражены предприятия, выпускавшие электронные компоненты и комплектующие для беспилотников. Также российские войска атаковали логистический центр, где хранили и распределяли детали для производства БПЛА.

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