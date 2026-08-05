От складов до сухогрузов: ВС РФ нанесли очередные массированные удары по логистике ВСУ

ВС России нанесли очередной массированный удар высокоточным оружием по транспортно-логистической инфраструктуре и распределительным центрам в Киеве и Киевской области ночью 4 августа. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что эти центры использовались, в том числе, в производстве беспилотников.
Кроме того, Вооруженные силы России поразили три морских судна типа «сухогруз» южнее Одессы. Эти суда доставляли вооружение и военное имущество для Вооруженных сил Украины.
Накануне ВС РФ поразили завод автомобильных агрегатов и терминал в порту «Черноморск», где Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводили ремонт техники.
До этого российские подразделения поразили три сухогруза в акватории Черного моря, а также один в порту Николаев.