В ООН отреагировали на гибель людей в Архипо-Осиповке после атаки БПЛА

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировали атаку беспилотника на Архипо-Осиповку, в результате которой погибли мирные жители. Представитель ведомства Марта Уртадо заявила об необходимости защищать население и инфраструктуру.
«Все стороны конфликта обязаны принимать все возможные меры предосторожности, чтобы оградить от опасности мирных жителей и гражданские объекты», — цитирует Марту Уртадо РИА Новости.
Представитель управления также связала инцидент в районе Геленджика с ударами по Московской области 4 августа, расценив эти события как признак нарастающей эскалации. В ООН отмечают, что подобная динамика ведет к увеличению числа жертв среди гражданского населения.