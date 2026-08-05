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В ООН отреагировали на гибель людей в Архипо-Осиповке после атаки БПЛА

В ООН дали комментарий после удара дрона по пляжу в Архипо-Осиповке.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировали атаку беспилотника на Архипо-Осиповку, в результате которой погибли мирные жители. Представитель ведомства Марта Уртадо заявила об необходимости защищать население и инфраструктуру.

«Все стороны конфликта обязаны принимать все возможные меры предосторожности, чтобы оградить от опасности мирных жителей и гражданские объекты», — цитирует Марту Уртадо РИА Новости.

Представитель управления также связала инцидент в районе Геленджика с ударами по Московской области 4 августа, расценив эти события как признак нарастающей эскалации. В ООН отмечают, что подобная динамика ведет к увеличению числа жертв среди гражданского населения.

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