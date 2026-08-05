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475 дронов ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и еще 16 регионами России

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости Крым. Над регионами России, в том числе над Крымом, за минувшую ночь ликвидировали 475 украинских дронов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 4 августа до 08:00 мск 5 августа) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 475 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Азовским и Черным морем, а также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Татарстан, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.

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