475 дронов ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и еще 16 регионами России

«В течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 4 августа до 08:00 мск 5 августа) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 475 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Азовским и Черным морем, а также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Татарстан, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.